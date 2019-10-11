Яма на дороге: Большой провал образовался на улице Ленина в Тюмени

Отмечается, что образовавшаяся яма достаточно серьёзная и в неё может провалиться даже человек. Если это место не отгородить, вечером автомобилисты могут пострадать проезжая этот участок. Из-за провала на данном участке отмечаются затруднении в движении транспорта.