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Яма на дороге: Большой провал образовался на улице Ленина в Тюмени

11 октября 2019, 13:12
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени около улицы Ленина, 4 на дороге образовался большой провал. Недавно улицу открыли для проезда транспорта.
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Тюмень

«Только вот там рыли два месяца и опять», - возмущаются горожане в соцсетях.

Отмечается, что образовавшаяся яма достаточно серьёзная и в неё может провалиться даже человек. Если это место не отгородить, вечером автомобилисты могут пострадать проезжая этот участок. Из-за провала на данном участке отмечаются затруднении в движении транспорта.

Перекрытие участков улиц Ленина и Красина в Тюмени продлено до 30 августа
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Ранее в чиновники городской администрации отметили проблемы с пробками. Многие жители жаловались на массовые опоздания общественного транспорта. В середине сентября город несколько раз сковывали 9-бальные пробки. Этому способствовали проблемы в организации капитального ремонта, аварии и сильные ливни. В областной столице обновление дорог и благоустройства дворов продлятся до 22 ноября.

#Новости#Провал#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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