Яма на дороге: Большой провал образовался на улице Ленина в Тюмени

«Только вот там рыли два месяца и опять», - возмущаются горожане в соцсетях.
Отмечается, что образовавшаяся яма достаточно серьёзная и в неё может провалиться даже человек. Если это место не отгородить, вечером автомобилисты могут пострадать проезжая этот участок. Из-за провала на данном участке отмечаются затруднении в движении транспорта.
Ранее в чиновники городской администрации отметили проблемы с пробками. Многие жители жаловались на массовые опоздания общественного транспорта. В середине сентября город несколько раз сковывали 9-бальные пробки. Этому способствовали проблемы в организации капитального ремонта, аварии и сильные ливни. В областной столице обновление дорог и благоустройства дворов продлятся до 22 ноября.