Тюменцу грозит до шести лет колонии за попытку кражи сабвуфера

В полиции города Тюмени рассказали, что к ним обратился местный житель, который стал свидетелем попытки кражи. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре удалось задержать и самого злоумышленника, им оказался 27-летний ранее судимый житель областной столицы.
По версии следствия, фигурант уголовного дела находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из дворов жилого дома в Тюмени обратил внимание на незапертую створку окна квартиры, расположенной на втором этаже. Злоумышленники залез по оконной решетке на балкон, а затем разбил стекло, чтобы попасть в квартиру.
Шум услышал владелец жилплощади, он вышел и спугнул злоумышленника, который, прежде чем спрыгнуть с балкона, пытался прихватить с собой сабвуфер.