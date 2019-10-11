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Тюменцу грозит до шести лет колонии за попытку кражи сабвуфера

11 октября 2019, 03:56
Фото: 1Mi
Тюменец забрался в квартиру на втором этаже, но, испугавшись хозяина, спрыгнул с балкона так ничего и не забрав. Ему за это грозит до шести лет тюрьмы.
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Тюмень

В полиции города Тюмени рассказали, что к ним обратился местный житель, который стал свидетелем попытки кражи. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре удалось задержать и самого злоумышленника, им оказался 27-летний ранее судимый житель областной столицы.

По версии следствия, фигурант уголовного дела находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из дворов жилого дома в Тюмени обратил внимание на незапертую створку окна квартиры, расположенной на втором этаже. Злоумышленники залез по оконной решетке на балкон, а затем разбил стекло, чтобы попасть в квартиру.

Шум услышал владелец жилплощади, он вышел и спугнул злоумышленника, который, прежде чем спрыгнуть с балкона, пытался прихватить с собой сабвуфер.

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