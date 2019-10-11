С компании тюменского депутата требуют через суд миллионы рублей

Две компании на этой неделе обратились с исковыми заявлениями в Арбитражный суд Тюменской области на «Мостострой-11».
«Техноавиа-Тюмень» требует взыскать с компании тюменского депутата Николая Руссу 2,6 млн рублей.
Сумма исковых требований у «Полипластик Урал» побольше – 17,4 млн рублей. Оба – исполнение обязательств по договорам поставки товаров. Судьбу заявлений тюменский арбитраж пока еще не решил.
«Полипластик Урал» производит полимерные трубопроводные системы для наружных сетей. Основным видом деятельности компании «Техноавиа-Тюмень» является оптовая торговля одеждой и обувью.
Напомним, что гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу в сентября выиграл довыборы в Тюменскую облдуму и стал депутатом.