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С компании тюменского депутата требуют через суд миллионы рублей

11 октября 2019, 07:23
Фото: «Наш город»
С тюменской компании «Мостострой-11» две фирмы через суд требуют суммарно 20 млн рублей. Истцы обратились с заявлениями в арбитраж на этой неделе.
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Тюмень

Две компании на этой неделе обратились с исковыми заявлениями в Арбитражный суд Тюменской области на «Мостострой-11».

«Техноавиа-Тюмень» требует взыскать с компании тюменского депутата Николая Руссу 2,6 млн рублей.

Сумма исковых требований у «Полипластик Урал» побольше – 17,4 млн рублей. Оба – исполнение обязательств по договорам поставки товаров. Судьбу заявлений тюменский арбитраж пока еще не решил.

«Полипластик Урал» производит полимерные трубопроводные системы для наружных сетей. Основным видом деятельности компании «Техноавиа-Тюмень» является оптовая торговля одеждой и обувью.

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Напомним, что гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу в сентября выиграл довыборы в Тюменскую облдуму и стал депутатом.

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