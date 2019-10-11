Обзор вибрационной шлифмашины Stanley SS24

В самом деле, что же в ней такого особенного, почему об этой модели так и тянет рассказать? Первое, что бросается в глаза, так это необычность формы. Видали мы немало плоскошлифовальных машин, но чтобы у них была почти квадратная платформа – никогда! Все прямоугольные. Признаемся честно, даже несколько засомневались в ней, ведь эффективность и производительность инструмента такого типа напрямую зависит от площади активной поверхности. В последующем наше недоверие к этой малютке было преодолено. Однако давайте не забегать вперёд, пройдёмся по другим, не менее интересным особенностям её конструкции.