Обзор вибрационной шлифмашины Stanley SS24

Нам попала в руки новая «горячая штучка» с плоской подошвой – Stanley SS24. Мы хотим поделиться с вами своими впечатлениями от этого знакомства. Думаем, что это стоит сделать, ведь её конструкция довольно необычна, и она выделяется из общей массы подобного инструмента.
Итак, у нас в пользовании оказалась вибрационная машинка Stanley с питанием от бытовой однофазной сети 220 вольт. Мощность у неё 240 Вт, этого вполне достаточно для выполнения не слишком большого объёма работ по профилю. И она оправдывается довольно скромными размерами и весом: подошва 110 х 104 мм, а масса 1,1 кг. Без нагрузки максимальная частота колебаний 16 тысяч в минуту. В общем, вот такая энергичная штучка фирменной жёлто-чёрной окраски. На шмеля увеличенных размеров похожа.
В самом деле, что же в ней такого особенного, почему об этой модели так и тянет рассказать? Первое, что бросается в глаза, так это необычность формы. Видали мы немало плоскошлифовальных машин, но чтобы у них была почти квадратная платформа – никогда! Все прямоугольные. Признаемся честно, даже несколько засомневались в ней, ведь эффективность и производительность инструмента такого типа напрямую зависит от площади активной поверхности. В последующем наше недоверие к этой малютке было преодолено. Однако давайте не забегать вперёд, пройдёмся по другим, не менее интересным особенностям её конструкции.
Конечно же, в первую очередь привлекает компактность инструмента. Им запросто можно работать одной рукой. Если вам хоть раз приходилось шлифовать что-то мелкое, чего нельзя зажать в тисках, а остаётся лишь держать руками, вы оцените эту фишку.
Кнопка включения находится вверху, на передней грани ручки-шляпки. Решение вполне стандартное и гораздо более удобное, чем какой-либо иной тип размещения. Не сказать, что она сразу под палец ложится, но не попасть на неё с первого раза можно лишь в случае глубокой депрессии в сочетании с алкогольным психозом. Ну а в таком виде в мастерской лучше и не появляться.
Что нам понравилось, так это длинный шнур питания. Обычно производитель компактного инструмента впадает в маразм и начинает минимизировать всё подряд. У тестируемой шлифмашинки он целых два метра, это вам не подобие хвостика хомяка, которое не позволит отойти от розетки. Можете работать, не ограничивая себя в выборе удобного положения.
Число колебаний великовато для деликатных работ, а их регулировки не предусмотрено. Однако для большинства усреднённых технологических операций они вполне подходят. Мощность невысока, поэтому фатальный перегрев детали практически исключён.
Что ещё может конкретно отличать одну плоскошлифовальную машинку от другой? На наш взгляд, принципиальными являются две вещи:
Абразивные насадки
Наверняка многие из вас сталкивались с неожиданным и весьма обидным препятствием, не позволяющим начать или продолжить работу. Обидным, потому что оно мелкое, как пыль из-под шлифмашинки. Речь идёт о сменной абразивной насадке, попросту говоря – о шкурке, которая крепится на подошве. Многие производители так заботятся о своей уникальности, что к его инструменту не подходит вообще ничего, кроме выпускаемого им самим. Если у вас в нужный момент не окажется под рукой листа требуемого формата и с липучкой Velcro, то шлифовальная машинка ни на что не годна – не будешь же ей забивать гвозди.
В случае использования виброшлифмашины Stanley SS24 вам такой казус не грозит. Подошва у неё гладкая, а сменные насадки закрепляются обычными пружинными зажимами. То есть, если у вас в мастерской есть хоть дециметр шкурки, вы не будете простаивать. Вырезать из рулона нужный кусочек не составит труда.
Сложности могут возникнуть лишь с перфорацией – если нет шаблона-просечки, делать дырки довольно муторное занятие. Хотя мы своей мастерской приспособились и к этому: закрепив шкурку по месту, перфорация делается обычным карандашом. Такое упрощение вполне допустимо, если требования к финальному качеству поверхности не слишком высокие. Да, по поводу шаблона для просечек: Стэнли позаботился и об этом: в комплекте поставки есть штатное приспособление. Мы бы поставили компании жирнющий плюс, не будь оно из такого хлипкого пластика, который русский мужик в рабочей запарке раздавит в два счёта.
Удаление пыли
Работа любой шлифовальной машины обязательно связана с образованием облаков пыли. Её всегда много и если не убираться, все рабочие поверхности в мастерской скоро будут ею покрыты. Кто-то может пренебрежительно фыркнуть, мол, плохому танцору всё мешает, однако и тут не всё так просто.
Если исключить медицинские аспекты, то мелкая древесная и любая другая пыль органического происхождения может стать причиной объёмного взрыва. Она пожароопасна. И всё бы ничего, но даже при отсутствии экстрима, пыль просто мешает работе, ухудшает её качество.
Модель Стэнли SS24 оборудована не только мешком пылесборником, идущим в комплекте поставки, но и имеет круглый патрубок диаметром 35 мм. Он совместим со стандартным шлангом девяноста процентов пылесосов. Другие же шлифмашинки таких габаритов таким удобством похвастаться не могут. У многих из них разъёмы пылеудаления столь причудливой формы, что подыскать для них переходник не представляется возможным.
Ранее мы уже упоминали, что небольшие размеры подошвы шлифовальной машины Stanley SS24 наводили нас на мысль, что производительность у неё низкая. Натурные испытания показали как раз обратное: она оказалась гораздо эффективнее, чем полноразмерные модели. Возможно потому, что на единицу площади опоры приходится больше ватт мощности.
Если вы думаете, что этой малышкой можно обрабатывать только торцы и кромки, то ошибаетесь. С поверхностью, например, брусков сечением 60 мм она справляется весьма неплохо. Ею удобно пользоваться там, где ленточные машины излишне грубы, а специализирующиеся на обработке углов и сопряжений «утюжки» слишком слабы.
Несколько дней применения показали, что не особо искушённым мастерам с этой машинкой справляться проще, чем с орбиталками или ленточниками. Во всяком случае, брака при обработке поверхности она давала меньше. Всё потому, что мала, легка и не слишком сильно вибрирует. Руки после неё не отваливаются, да и справляется она с задачей гораздо быстрее, чем маломощные аккумуляторные утюжки.
Вот чего бы нам точно хотелось, так это увеличения диаметра шипов на шаблоне-высечке. Отверстия делает он микроскопические, а расширять их карандашом иногда просто некогда или его нет под рукой, как обычно бывает, когда очень надо.
В целом шлифмашинка Stanley SS24 нам пришлась по душе. Это не тот инструмент, который мастер инстинктивно избегает, применение ей найдётся всегда.
Источник: https://dewalt.line-tools.ru/stanley/ Официальный дилер электроинструмента Stanley, ООО Лайнтулс.
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