Нас обогнала даже Кострома: Forbes не считает Тюмень «лучшим городом» в России

При этом Тюмень в различных российских рейтингах признавалась самой комфортной для проживания, благоустроенной и «лучшей» в России. Между тем жители города неоднократно высказывали сомнения по этому поводу в соцсетях. Горожанам не нравятся многочисленные пробки и проблемы в организации ремонтных работ.