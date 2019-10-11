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Нас обогнала даже Кострома: Forbes не считает Тюмень «лучшим городом» в России

11 октября 2019, 12:24
Фото: ЧС Тюмень
Журнал Forbes составил рейтинг 10 городов России, (кроме Москвы), в которых удобнее всего жить. Тюмени там нет.
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Тюмень

Областная столица не вошла в указанный рейтинг. Тюмень обогнали Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула Ярославль и даже Кострома.

Журналисты отмечают, что самым продвинутым в УрФО является Екатеринбург. За последние 10 лет в городе появились новые небоскрёбы, и стала более разнообразна политическая жизнь. Ситуацию портит проблема с жильём.

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При этом Тюмень в различных российских рейтингах признавалась самой комфортной для проживания, благоустроенной и «лучшей» в России. Между тем жители города неоднократно высказывали сомнения по этому поводу в соцсетях. Горожанам не нравятся многочисленные пробки и проблемы в организации ремонтных работ.

#Новости#Рейтинги#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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