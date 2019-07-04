Компания тюменского бизнесмена попала в список Forbes

Между тем, в Тюмени компания «Этажи» не может найти язык с жильцами дом по улице Ленина, 38 а, где располагается их головной офис. Владельцам квартир в нем мешает шум офисов и постоянно занятые парковки для автомобилей. На данный момент в доме проживают 8 семей, остальные квартиры перешли в собственность риэлторской компании.