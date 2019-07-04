Компания тюменского бизнесмена попала в список Forbes

Как сообщают авторы рейтинга, только франшиза приносит своим владельцам, семье Хусаиновых, почти 11 млн рублей чистой прибыли. При этом выручка от данного вида деятельности составляет 73 млн.
Между тем, финансовые показатели для данного рейтинга были представлены организациями. В данном случае сложно судить о реальности прибыльности подобного бизнеса. Самыми доходными франшизами объявлены Sun School, Burger Club, сеть автосервисов Вилгуд, Шоколадница, 2GIS, Додо Пицца.
Между тем, в Тюмени компания «Этажи» не может найти язык с жильцами дом по улице Ленина, 38 а, где располагается их головной офис. Владельцам квартир в нем мешает шум офисов и постоянно занятые парковки для автомобилей. На данный момент в доме проживают 8 семей, остальные квартиры перешли в собственность риэлторской компании.