В Тюменской области могут сократить 1700 рабочих до конца ноября

С 2020 года в РФ планируется сократить до 10% госслужащих. На данный момент бюджет может повышать заработные платы государственным служащим только на уровне инфляции. Для увеличения показателя планируется снизить штатную численность чиновников. Более того, в 2021 году госслужащих снизится ещё на 5% из-за автоматизации сервисов предоставления услуг. Однако 10 лет назад подобные сокращения в конечном итоге привели к увеличению госаппарата до 2,3 млн человек.