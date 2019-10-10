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В Тюменской области могут сократить 1700 рабочих до конца ноября

10 октября 2019, 12:39
Фото: pixabay.com
В ближайшие два месяца организации Тюменской области могут сократить 1772 человека. Об этом сообщили 53 компании региона.

В настоящий момент в регионе работает 27 фирм, в которых часть сотрудников находятся в режиме неполной занятости. 144 рабочих простаивают по независящим от работника причинам, сообщает 72.ру. В конце июля 2019 года о сокращениях 699 сотрудников сообщили 39 фирм.

С 2020 года в РФ планируется сократить до 10% госслужащих. На данный момент бюджет может повышать заработные платы государственным служащим только на уровне инфляции. Для увеличения показателя планируется снизить штатную численность чиновников. Более того, в 2021 году госслужащих снизится ещё на 5% из-за автоматизации сервисов предоставления услуг. Однако 10 лет назад подобные сокращения в конечном итоге привели к увеличению госаппарата до 2,3 млн человек.

#Новости#Работа#Тюменская область#Александр Мязин#Общество
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