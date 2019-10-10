В Тюмени на Малыгина взорвался автомобиль Datsun

20 июля 2018 года в Заречном микрорайоне на улице Щербакова сгорел автомобиль «Лада Гранта». По словам очевидцев в момент ДТП они слышали громкий хлопок. Через четыре минуты сотрудники МЧС прибыли на место инцидента и полностью потушили пламя. Обошлось без пострадавших.