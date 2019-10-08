В Тюмени работник СТО разобрал оставленный после ДТП чужой автомобиль

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий выяснили, что водитель автомобиля оставил машину на месте ДТП и отлучился на некоторое время. Мимо проезжал работник СТО. Он с помощью троса смог отбуксировать машину в свой гараж. Далее он разобрал автомобиль для продажи запчастей.