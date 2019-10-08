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В Тюмени работник СТО разобрал оставленный после ДТП чужой автомобиль

8 октября 2019, 11:12
Фото: 1Mi
В Тюмени был угнан ВАЗ 2114, машина недавно пострадала в ДТП. Инцидент произошел 6 октября.
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Тюмень

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий выяснили, что водитель автомобиля оставил машину на месте ДТП и отлучился на некоторое время. Мимо проезжал работник СТО. Он с помощью троса смог отбуксировать машину в свой гараж. Далее он разобрал автомобиль для продажи запчастей.

В уголовном розыске отметили, что продать запчасти подозреваемый не успел и был задержан прямо в гараже. 33-летний мужчина подозревается в «Краже», ему грозит до 5 лет колонии.

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В сентябре в полицию обратился тюменец с заявлением об угоне Honda Civic. В ходе предварительного следствия стало известно, что автомобиль находится в Свердловской области. На ней уехал его друг, который ранее распивал с ним спиртные напитки. Подозреваемого задержали.

#Новости#Угоны машин#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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