В Тюмени работник СТО разобрал оставленный после ДТП чужой автомобиль

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий выяснили, что водитель автомобиля оставил машину на месте ДТП и отлучился на некоторое время. Мимо проезжал работник СТО. Он с помощью троса смог отбуксировать машину в свой гараж. Далее он разобрал автомобиль для продажи запчастей.
В уголовном розыске отметили, что продать запчасти подозреваемый не успел и был задержан прямо в гараже. 33-летний мужчина подозревается в «Краже», ему грозит до 5 лет колонии.
В сентябре в полицию обратился тюменец с заявлением об угоне Honda Civic. В ходе предварительного следствия стало известно, что автомобиль находится в Свердловской области. На ней уехал его друг, который ранее распивал с ним спиртные напитки. Подозреваемого задержали.