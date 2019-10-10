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В Тюмени мужчина не хотел платить алименты своей дочери

10 октября 2019, 04:38
Фото: 1Mi
Тюменец зарабатывающий 30-40 тыс. рублей в месяц скрывал это от дочери и платил ей в качестве алиментов всего по 1 тыс. рублей в месяц.
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Тюмень

По словам судебных приставов, мужчина утверждал, что у него нет постоянной работы, а значит и стабильного дохода, поэтому его дочь получала от него по 1 тыс. рублей в месяц. Однако в ходе проверки выяснилось, что тюменец трудоустроен и зарабатывает по 30-40 тыс. в месяц.

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По закона он должен был выплачивать дочери от предыдущего брака 25% от заработной платы, но делать этого не спешил. Тогда в дело вмешались судебные приставы. Они сделали перерасчет алиментов. Теперь мужчина должен своей дочери 400 тыс. рублей, еще 1 тыс. рублей он заплатит в качестве штрафа по административному делу.

По факту нарушения законодательства был составлен протокол по ч. 1 ст 17.14 КоАП РФ, рассказали в УФССП России по Тюменской области.

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