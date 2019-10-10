В Тюмени мужчина не хотел платить алименты своей дочери

По словам судебных приставов, мужчина утверждал, что у него нет постоянной работы, а значит и стабильного дохода, поэтому его дочь получала от него по 1 тыс. рублей в месяц. Однако в ходе проверки выяснилось, что тюменец трудоустроен и зарабатывает по 30-40 тыс. в месяц.