В Тюмени мужчина не хотел платить алименты своей дочери

По словам судебных приставов, мужчина утверждал, что у него нет постоянной работы, а значит и стабильного дохода, поэтому его дочь получала от него по 1 тыс. рублей в месяц. Однако в ходе проверки выяснилось, что тюменец трудоустроен и зарабатывает по 30-40 тыс. в месяц.
По закона он должен был выплачивать дочери от предыдущего брака 25% от заработной платы, но делать этого не спешил. Тогда в дело вмешались судебные приставы. Они сделали перерасчет алиментов. Теперь мужчина должен своей дочери 400 тыс. рублей, еще 1 тыс. рублей он заплатит в качестве штрафа по административному делу.
По факту нарушения законодательства был составлен протокол по ч. 1 ст 17.14 КоАП РФ, рассказали в УФССП России по Тюменской области.