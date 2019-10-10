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В Тюмени Honda вылетела на встречную полосу из-за приступа эпилепсии у водителя

10 октября 2019, 02:00
Фото: «ЧС Тюмень»
В Тюмени 9 октября автомобиль Honda вылетел на встречную полосу. На место аварии прибыла «Реанимация» и сотрудники ГИБДД.
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Тюмень

По данным специальных служб, у водителя паркетника произошел приступ эпилепсии. В результате аварии 70-летний водитель не пострадал. Автомобиль налетел на металлические ограждения и частично выехал на встречную полосу. На место инцидента прибыли спасатели МЧС, но пострадавших в инциденте не было.

Между тем в тюменцы отмечают, что в столь преклонном возрасте нужно ограничивать выдачу водительских прав. В данном случае автомобилистам повезло, что на улице было немного машин.

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Год назад в Тюмени произошла авария водителя Яндекс.Такси и грузовика коммунальных служб. Отмечается, что у таксиста произошел приступ эпилепсии. Повреждения машин оказались минимальны, пациента доставили в ОКБ №1.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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