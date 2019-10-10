В Тюмени Honda вылетела на встречную полосу из-за приступа эпилепсии у водителя

По данным специальных служб, у водителя паркетника произошел приступ эпилепсии. В результате аварии 70-летний водитель не пострадал. Автомобиль налетел на металлические ограждения и частично выехал на встречную полосу. На место инцидента прибыли спасатели МЧС, но пострадавших в инциденте не было.