В Тюмени Honda вылетела на встречную полосу из-за приступа эпилепсии у водителя

По данным специальных служб, у водителя паркетника произошел приступ эпилепсии. В результате аварии 70-летний водитель не пострадал. Автомобиль налетел на металлические ограждения и частично выехал на встречную полосу. На место инцидента прибыли спасатели МЧС, но пострадавших в инциденте не было.
Между тем в тюменцы отмечают, что в столь преклонном возрасте нужно ограничивать выдачу водительских прав. В данном случае автомобилистам повезло, что на улице было немного машин.
Год назад в Тюмени произошла авария водителя Яндекс.Такси и грузовика коммунальных служб. Отмечается, что у таксиста произошел приступ эпилепсии. Повреждения машин оказались минимальны, пациента доставили в ОКБ №1.