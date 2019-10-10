Тюменские депутаты утвердили налоговые льготы, под которые попадает Антипинский НПЗ.

Депутаты Тюменской областной думы утвердили налоговые льготы до 2022 года для различных компаний, под перечень которых попал и Антипинский НПЗ. Такое решение народные избранники приняли сегодня, 10 октября, на очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам.

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