Тюменские депутаты утвердили налоговые льготы, под которые попадает Антипинский НПЗ.

Депутаты Тюменской областной думы утвердили налоговые льготы до 2022 года для различных компаний, под перечень которых попал и Антипинский НПЗ.
По словам замдиректора областного департамента финансов Михаила Таранова, этот закон предопределяет инвестиционный климат и улучшает индустриальный ландшафт. Сообщается, что общая сумма налоговых льгот для предприятий, попавших в этот перечень, составляет порядка 4,5 млрд рублей.
Во время обсуждения этого закона встал вопрос касательно Антипинского НПЗ о том, что им и ранее выдавались льготы.
Таранов назвал ситуацию вокруг завод спором между заемщиком и кредитором, а правительство области к этому отношения не имеет.
«На территории появился налогоплательщик. Я полагаю, завод достаточно современный и перспективный. Рано или поздно компромисс будет найден. Поддержку дали, завод построили. Наши действия вполне оправданы. По-другому мы поступить не могли», – сказал Михаил Таранов.
Затем слово взял вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он заявил, что завод будет работать дальше и что скоро выйдет на проектную мощность.
Депутаты на профильном комитете большинством голосов поддержали эту инициативу. Теперь ее судьбу будут решать народные избранники на заседании Тюменской областной думы.
Напомним, что данный законопроект внес в думу губернатор региона Александр Моор. Он предложил сохранить до 2022 года ставку налога на прибыль организации в размере 14%. Под эти льготы попадают: Антипинский НПЗ, «Очаково», «ТюменьЛогоЦентр» господина Владимира Шевчика, «Запсибнетфехим».