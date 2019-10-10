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Мы в тройке «лучших»: В Тюмени резко снизилась стоимость готового бизнеса

10 октября 2019, 11:50
Фото: pixabay.com
По данным «Авито», в Тюмени резко снизилась стоимость готового бизнеса. Областная столица по этому показателю заняла второе место среди крупных городов страны.
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Тюмень

Известно, что ценник на готовый бизнес сократился в 12 областных центрах, среди них Саратов (-31%), Тюмень (-25%) и Новосибирск (-24%). При этом в 11 российских городах отмечается рост этого показателя, наиболее крупное увеличение зафиксировано в Ижевске (+55%), Казани (+34%) и Тольятти (+31%).

В целом россияне стали на 6% чаще интересоваться покупкой фирм и организаций. Средняя стоимость бизнеса в стране составила 3,2 млн рублей. Дороже всего приобретение фирмы в Ростове-на-Дону (4,5 млн рублей) и Москве (4,4 млн).

Больше всего интерес к покупке организаций снизился у жителей Омска (-22%) и Екатеринбурга (-11%).

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В числе основных предпочтений при покупке - сфера услуг (31%), торговля (23%) и питание (16%). Будущие бизнесмены стали чаще интересоваться интернет-магазинами и специализированными сайтами. За год стоимость электронной торговой площадки составила в среднем 630 тыс. рублей. Самыми дорогостоящими для покупки оказались сельскохозяйственные предприятия. За них придется выложить около 10 млн рублей.

#Новости#Бизнес#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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