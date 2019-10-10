Мы в тройке «лучших»: В Тюмени резко снизилась стоимость готового бизнеса

Известно, что ценник на готовый бизнес сократился в 12 областных центрах, среди них Саратов (-31%), Тюмень (-25%) и Новосибирск (-24%). При этом в 11 российских городах отмечается рост этого показателя, наиболее крупное увеличение зафиксировано в Ижевске (+55%), Казани (+34%) и Тольятти (+31%).