Тюменский депутат Горицкий ради зарплаты в думе передал бизнес своей маме

По данным ЕГРЮЛ, 16 сентября Дмитрий Горицкий передал доли бизнеса управляющей компании ООО «ЮК «Профф». В частности, речь идет о компаниях: ООО «Наследие»(предоставляет финансовые услуги),ООО «Центр стратегического наследия» (также основным видом деятельности является вложение ценных бумаг), ООО «Навигатор Девелопмент» (заказчик-застройщик, генподрядчик), ООО «Просторы» (покупка и продажа собственного имущества) и ООО «СЗ Навигатор. Строительство» (заказчик-застройщик, генподрядчик).
Бенефициаром «ЮК «Профф», по данным реестра, является Лидия Горицкая. А согласно отчетам ОАО «Запсибкомбанка», Лидия Горицкая является матерью Дмитрия Горицкого.
Передача активов в доверительное управление произошла на фоне стремления Горицкого получать в региональном парламенте депутатскую зарплату. В думе он занимает должность председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Вопрос о его зарплате был внесен в повестку на заседании облдумы в середине сентября, однако не рассматривался ввиду отсутствия Дмитрия Горицкого на заседании.
Отметим также, что в рейтинге Топ-100 богатейших людей Тюмени (по версии «Нашего Города») Дмитрий Горицкий занял 64 место с сумарной долей активов 319 млн рублей и выручкой в 287,2 млн рублей по данным на конец 2017 года.