Тюменский депутат Горицкий ради зарплаты в думе передал бизнес своей маме

Передача активов в доверительное управление произошла на фоне стремления Горицкого получать в региональном парламенте депутатскую зарплату. В думе он занимает должность председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Вопрос о его зарплате был внесен в повестку на заседании облдумы в середине сентября, однако не рассматривался ввиду отсутствия Дмитрия Горицкого на заседании.