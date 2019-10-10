Мошенники обманули трех тюменцев на миллион рублей

Ещё один подобный инцидент произошел в Тюмени с мужчиной. Он решил участвовать в ставках на спортивные мероприятия. Через некоторое время с ним связался неизвестный и предложил помощь за 470 тыс. рублей. Не дождавшись удачных прогнозов он обратился в МВД.