Мошенники обманули трех тюменцев на миллион рублей

Одна из потерпевших расплакалась «узнав», что её сын совершил серьёзную аварию. При этом ситуацию можно замять, если женщина срочно переведет необходимую сумму на указанный банковский счёт. Обе потерпевшие пенсионерки совершили перевод через банкомат. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.
Ещё один подобный инцидент произошел в Тюмени с мужчиной. Он решил участвовать в ставках на спортивные мероприятия. Через некоторое время с ним связался неизвестный и предложил помощь за 470 тыс. рублей. Не дождавшись удачных прогнозов он обратился в МВД.
В полиции отмечают, что с августа в Тюмени регистрируется до 50 заявлений о мошенничестве. В этом году произошел существенный рост подобных преступлений.