nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мошенники обманули трех тюменцев на миллион рублей

10 октября 2019, 12:49
Фото: 1Mi
В полицию Тюмени за последние дни поступило два заявления от пенсионерок, которых обманули на 700 тыс. рублей. Мошенники позвонили им на телефон и представились сотрудниками МВД.
Сюжет
Тюмень

Одна из потерпевших расплакалась «узнав», что её сын совершил серьёзную аварию. При этом ситуацию можно замять, если женщина срочно переведет необходимую сумму на указанный банковский счёт. Обе потерпевшие пенсионерки совершили перевод через банкомат. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.

Ещё один подобный инцидент произошел в Тюмени с мужчиной. Он решил участвовать в ставках на спортивные мероприятия. Через некоторое время с ним связался неизвестный и предложил помощь за 470 тыс. рублей. Не дождавшись удачных прогнозов он обратился в МВД.

В полиции отмечают, что с августа в Тюмени регистрируется до 50 заявлений о мошенничестве. В этом году произошел существенный рост подобных преступлений.

#Новости#Мошенники#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25