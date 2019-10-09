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Тюменский суд освободил из-под стражи устроившего стрельбу в «Кристалле»

9 октября 2019, 12:16
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени суд освободил из-под стражи стрелка Павла Колозяна. Мужчина открыл огонь по своему обидчику в ТРЦ «Кристалл» и был задержан полицией.
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Тюмень

Отмечается, что он вышел 9 октября под подписку о невыезде. Павла приговорили к 11 месяцам общественных работ за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Суд посчитал недоказанным «покушение на убийство». По данным 72.ру, Колозян не намерен обжаловать приговор.

Стрелка из тюменского «Кристалла» обвинили в покушении на убийство
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3 июля в ТРЦ «Кристалл» произошла вооруженная потасовка со стрельбой. Колозян три раза выстрелил по обидчику из травматического пистолета. Через некоторое время в Тюмени объявили план перехват. Из ТРЦ в момент нападения эвакуировали 1500 человек. На следующий день злоумышленника удалось задержать. Стрельбу в торговом центре осудили представители союза армян города. Очевидцы утверждали, что в инциденте участвовало пять человек.

#Новости#Суды#Стрельба#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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