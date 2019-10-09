Тюменский суд освободил из-под стражи устроившего стрельбу в «Кристалле»

Отмечается, что он вышел 9 октября под подписку о невыезде. Павла приговорили к 11 месяцам общественных работ за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Суд посчитал недоказанным «покушение на убийство». По данным 72.ру, Колозян не намерен обжаловать приговор.
3 июля в ТРЦ «Кристалл» произошла вооруженная потасовка со стрельбой. Колозян три раза выстрелил по обидчику из травматического пистолета. Через некоторое время в Тюмени объявили план перехват. Из ТРЦ в момент нападения эвакуировали 1500 человек. На следующий день злоумышленника удалось задержать. Стрельбу в торговом центре осудили представители союза армян города. Очевидцы утверждали, что в инциденте участвовало пять человек.