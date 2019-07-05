Стрелка из тюменского «Кристалла» обвинили в покушении на убийство

По предварительным данным следователей, 27-летний житель Тюмени 3 июля около 15:00 напал на 40-летнего мужчину. Он начал стрелять из травматического пистолета и ранил пострадавшего в руку. Выстрел произошел после того, как один из участников конфликта вытащил нож.
Выяснилось, что оружие в здание пронесли в специальном чехле. По версии подозреваемых, оружие могли заметить в охотничьем магазине в ТРЦ охотники, но они не стали поднимать шум.
После того, как злоумышленники покинули «Кристалл», в Тюмени был объявлен план «Перехват». Все участники инцидента были задержаны, оружие изъято. В ближайшее время суд определит меру пресечения для 27-летнего обвиняемого. Расследование дела продолжается.