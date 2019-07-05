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Стрелка из тюменского «Кристалла» обвинили в покушении на убийство

5 июля 2019, 10:36
Фото: «НашГород»
Следственный комитет по Ленинскому округу Тюменской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство и ч. 2 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение свободы.
Сюжет
Тюмень

По предварительным данным следователей, 27-летний житель Тюмени 3 июля около 15:00 напал на 40-летнего мужчину. Он начал стрелять из травматического пистолета и ранил пострадавшего в руку. Выстрел произошел после того, как один из участников конфликта вытащил нож.

Выяснилось, что оружие в здание пронесли в специальном чехле. По версии подозреваемых, оружие могли заметить в охотничьем магазине в ТРЦ охотники, но они не стали поднимать шум.

После того, как злоумышленники покинули «Кристалл», в Тюмени был объявлен план «Перехват». Все участники инцидента были задержаны, оружие изъято. В ближайшее время суд определит меру пресечения для 27-летнего обвиняемого. Расследование дела продолжается.

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#Новости#Стрельба#ТРЦ#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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