Стрелка из тюменского «Кристалла» обвинили в покушении на убийство

По предварительным данным следователей, 27-летний житель Тюмени 3 июля около 15:00 напал на 40-летнего мужчину. Он начал стрелять из травматического пистолета и ранил пострадавшего в руку. Выстрел произошел после того, как один из участников конфликта вытащил нож.