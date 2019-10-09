Следователи СКР Тюменской области заинтересовались брошенными детьми

По информации следователей, об инциденте они узнали из СМИ. По изложенным данным проводится проверка, а все причины произошедшего будут установлены в ближайшее время. В настоящий момент детей опекает бабушка, ей помогают соседи.
По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на полуголодных детей в одном из частных домов. Бабушка тоже писала в различные инстанции с просьбой повлиять на жизнь внуков. В октябре на место проживания ребят приезжал оперативный дежурный. Родителей малышей штрафовали соответствующие органы, но это ни сколько не улучшило ситуацию. Ситуация находится на контроле ведомств системы профилактики.