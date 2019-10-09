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Следователи СКР Тюменской области заинтересовались брошенными детьми

9 октября 2019, 12:44
Фото: 1Mi
Сотрудники СКР проведут проверку по факту оставления в опасности детей из Нижней Тавды. Ранее стало известно, что мальчики 2017 и 2018 года рождения были фактически брошены родителями.
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Дети

По информации следователей, об инциденте они узнали из СМИ. По изложенным данным проводится проверка, а все причины произошедшего будут установлены в ближайшее время. В настоящий момент детей опекает бабушка, ей помогают соседи.

Под Тюменью в частном доме нашли брошенных детей
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По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на полуголодных детей в одном из частных домов. Бабушка тоже писала в различные инстанции с просьбой повлиять на жизнь внуков. В октябре на место проживания ребят приезжал оперативный дежурный. Родителей малышей штрафовали соответствующие органы, но это ни сколько не улучшило ситуацию. Ситуация находится на контроле ведомств системы профилактики.

#Новости#СКР#Тюменская область#Дети#Александр Мязин#Общество
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