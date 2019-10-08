Под Тюменью в частном доме нашли брошенных детей

Отмечается, что оперативный дежурный приехал из Тюмени в Нижнюю Тавду. Бабушка детей сообщила, что её внуки проживают в ужасных условиях, а их родителя за мальчиками совсем не следят. По данным издания 72.ру, в ходе проверки был составлен акт о «Неисполнение родителями обязанностей». В скором времени комиссия примет решение по этому случаю.
Отмечается, что жители Нижней Тавды уже жаловались на нерадивых родителей в различные органы власти. В настоящее время мальчики находятся у бабушки. Детям собирают вещи и оказывают помощь местные жители. Ситуация находится на контроле ведомств системы профилактики, сообщили в департаменте социального развития.