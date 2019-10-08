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Под Тюменью в частном доме нашли брошенных детей

8 октября 2019, 12:15
Фото: pixabay.com
Полиция и социальные службы забрали маленьких детей, которые находились в одном из частных домов под Тюменью. По словам неравнодушных соседей, два мальчика фактически были брошены родителями.
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Дети

Отмечается, что оперативный дежурный приехал из Тюмени в Нижнюю Тавду. Бабушка детей сообщила, что её внуки проживают в ужасных условиях, а их родителя за мальчиками совсем не следят. По данным издания 72.ру, в ходе проверки был составлен акт о «Неисполнение родителями обязанностей». В скором времени комиссия примет решение по этому случаю.

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Отмечается, что жители Нижней Тавды уже жаловались на нерадивых родителей в различные органы власти. В настоящее время мальчики находятся у бабушки. Детям собирают вещи и оказывают помощь местные жители. Ситуация находится на контроле ведомств системы профилактики, сообщили в департаменте социального развития.

#Новости#МВД#Дети#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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