Пьяный тюменец избил и покалечил собственную мать

В дежурную часть полиции позвонил мужчина, который сообщил, что стал свидетелем того, как молодой человек избивает женщину. Как выяснилось, в одной из квартир по улице Котовского, между матерью и сыном развязалась настоящая драма. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 30-летний сын избил женщину. Сосед, услышав шум, поспешил на помощь, вывел женщину из квартиры, вызвал медиков и полицию. В результате у потерпевшей диагностированы переломы костей лица, ребер и множественные повреждения телесных тканей.