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Пьяный тюменец избил и покалечил собственную мать

9 октября 2019, 08:33
Фото: Наш город / 1Mi
Полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба УВД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В дежурную часть полиции позвонил мужчина, который сообщил, что стал свидетелем того, как молодой человек избивает женщину. Как выяснилось, в одной из квартир по улице Котовского, между матерью и сыном развязалась настоящая драма. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 30-летний сын избил женщину. Сосед, услышав шум, поспешил на помощь, вывел женщину из квартиры, вызвал медиков и полицию. В результате у потерпевшей диагностированы переломы костей лица, ребер и множественные повреждения телесных тканей.

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Подозреваемый был задержан в соседнем дворе, где попытался скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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