Дорожники закрывают на капремонт улицу Луначарского в Тюмени

Отмечается, что дорожные работы в Тюмени будут проводиться до 22 ноября. В них входят планы по благоустройству дворов. В областной столице до сих пор перекрыты части улиц Ленина и Мельникайте, что создает серьезные пробки для автомобилистов. Ранее в начале сентября чиновники городских департаментов сообщили о многочисленных жалобах на дорожную ситуацию в Тюмени. Из-за многочисленных пробок в часы пик автобусы отклоняются от графика на полчаса.