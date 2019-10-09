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Дорожники закрывают на капремонт улицу Луначарского в Тюмени

9 октября 2019, 13:38
Фото: 1Mi
Дорожные службы города перекроют улицу Луначарского для проведения планового ремонта. Данный участок дороги откроют около 06:00 в четверг.
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Тюмень

Отмечается, что движение транспортных средств будет ограничено с 23:00 среды до 06:00 10 октября. В качестве объезда предлагается улицы Флотская, Ямская, Льва Толстого. Строители рекомендуют обращать внимание на временные знаки.

Как побороть пробки в Тюмени во время ремонта дорог
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Отмечается, что дорожные работы в Тюмени будут проводиться до 22 ноября. В них входят планы по благоустройству дворов. В областной столице до сих пор перекрыты части улиц Ленина и Мельникайте, что создает серьезные пробки для автомобилистов. Ранее в начале сентября чиновники городских департаментов сообщили о многочисленных жалобах на дорожную ситуацию в Тюмени. Из-за многочисленных пробок в часы пик автобусы отклоняются от графика на полчаса.

#Новости#Дороги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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