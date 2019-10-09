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Арестована 39-летняя женщина, которая обманула жителей Тюмени и ХМАО на 40 млн рублей

9 октября 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 39-летнюю жительницу Сургута, которая обманула тюменцев на миллионы рублей. Она предлагала купить новое жильё по небольшой цене и пропадала с деньгами.
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Тюмень

В настоящий момент известно, о 25 случая мошенничества на 40 млн рублей. злоумышленница представлялась сотрудницей администрации Сургута. Пострадавшие рассчитывали на приобретение недорогих квартир и отдавали деньги мошеннице. После этого процедура подписания необходимых документов «затягивалась» под различными предлогами. Далее женщина исчезала вместе с полученными деньгами.

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В МВД отмечают, что против женщины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ в Тюмени, Челябинске, ХМАО и ЯНАО. Силовики подозревают её в причастности к другим аналогичным преступлениям. Следствие по данному делу продолжается.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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