Арестована 39-летняя женщина, которая обманула жителей Тюмени и ХМАО на 40 млн рублей

В МВД отмечают, что против женщины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ в Тюмени, Челябинске, ХМАО и ЯНАО. Силовики подозревают её в причастности к другим аналогичным преступлениям. Следствие по данному делу продолжается.