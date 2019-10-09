Арестована 39-летняя женщина, которая обманула жителей Тюмени и ХМАО на 40 млн рублей

В настоящий момент известно, о 25 случая мошенничества на 40 млн рублей. злоумышленница представлялась сотрудницей администрации Сургута. Пострадавшие рассчитывали на приобретение недорогих квартир и отдавали деньги мошеннице. После этого процедура подписания необходимых документов «затягивалась» под различными предлогами. Далее женщина исчезала вместе с полученными деньгами.
В МВД отмечают, что против женщины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ в Тюмени, Челябинске, ХМАО и ЯНАО. Силовики подозревают её в причастности к другим аналогичным преступлениям. Следствие по данному делу продолжается.