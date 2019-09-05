Тюменского риелтора подозревают в мошенничестве с квартирами на 21 млн рублей

По материалам уголовного дела, Светлана Спичева с декабря 2015 по июль 2017 года обманом завладела правоустанавливающими документами и без ведома собственников продала их. Отмечается, что в числе пострадавших есть её знакомые. Известно, что за 8 квартир она получила 17 млн рублей.
В середине 2016 года она взяла займ на принадлежащую её знакомой квартиру в размере 4 млн, сообщает областная прокуратура.
Следователи наложили арест на проданное жильё. Сообщается, что АН «Престиж» работал с 2005 по 2017 год и официально ликвидирована.
В конце 2018 года в тюменской области завершили расследование о приватизации 15 квартир, владельцы которых скончались. Сообщается, что преступная группа действовала с 2013 по 2016 год.