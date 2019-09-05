Тюменского риелтора подозревают в мошенничестве с квартирами на 21 млн рублей

По материалам уголовного дела, Светлана Спичева с декабря 2015 по июль 2017 года обманом завладела правоустанавливающими документами и без ведома собственников продала их. Отмечается, что в числе пострадавших есть её знакомые. Известно, что за 8 квартир она получила 17 млн рублей.