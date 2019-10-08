ВСК пригласила воспитанников детских домов на выставку М.Видео Electronics Show 2019

В киберзоне ВСК для юных спортсменов были организованы состязания в современных играх, таких как FIFA 20 и Mortal Kombat 11 на консолях Xbox One X. Вратарские навыки воспитанники детских домов смогли продемонстрировать на специальной VR-зоне, где был организован виртуальный футбольный симулятор. А в завершении дети показали мастерство чеканки уже не виртуальным, а настоящим мячом. В итоге каждый получил памятные подарки от ВСК за киберспортивные успехи и командный дух.