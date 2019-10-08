Светлана Бондарчук выступила за «обеление» экономики

Например, ПФО является одним из лидеров страны по экономическому росту, его ВРП составляет 15% в объеме валового национального продукта. Растет промышленное производство: индекс выше среднероссийского. А вот налоговые поступления от доходов физических лиц не соответствуют уровню этих показателей. Более того — в некоторых субъектах зарплата ниже 11280 рублей, то есть ниже МРОТа и даже прожиточного минимума. Очевидно, что часть заработной платы просто не учитывается ни в зарплатных ведомостях предприятий, ни в налоговых отчетах.