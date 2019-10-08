Светлана Бондарчук выступила за «обеление» экономики

Свое выступления Бондарчук начала с актуализации проблемы. Чиновник подчеркнула, что серые зарплаты — беда не только Приволжского федерального округа, но всех субъектов Российской Федерации, передают «Новые известия».
Например, ПФО является одним из лидеров страны по экономическому росту, его ВРП составляет 15% в объеме валового национального продукта. Растет промышленное производство: индекс выше среднероссийского. А вот налоговые поступления от доходов физических лиц не соответствуют уровню этих показателей. Более того — в некоторых субъектах зарплата ниже 11280 рублей, то есть ниже МРОТа и даже прожиточного минимума. Очевидно, что часть заработной платы просто не учитывается ни в зарплатных ведомостях предприятий, ни в налоговых отчетах.
«Мы поставили для себя цель, к которой идем совместно с федеральным и региональными правительствами, — сломить негативную тенденцию», — заявила Светлана Бондарчук.
Статистика подтверждает неутешительные выводы, даже если сделать скидку на высокую закредитованность граждан. В Татарстане в 2017 году расходы превысили объемы доходов почти на 50%, разница достигает 458 млрд рублей. В Саратовской области эта цифра — 31,5%, или 141 миллиард.
«В большинстве регионов России действуют программы по интенсификации экономического роста, реализуются планы повышения налоговых поступлений. Мы запустили работу межведомственных комиссий по легализации заработных плат россиян. И все равно выход из серой зоны происходит медленнее, чем нам хотелось бы», — заметила Бондарчук.
В помощь добросовестным бизнесменам на сайте ФНС РФ запущены специальные сервисы — «Проверь себя и контрагента» и «Прозрачный бизнес». Они помогают оценить налоговую чистоту бизнес-субъектов и предотвращают нарушения.
Другим профилактическим инструментом Светлана Бондарчук назвала деятельность налоговых инспекций в специальных комиссиях на уровне муниципальных и областных органов исполнительной власти. На них рассматриваются конкретные случаи занижения налогооблагаемой базы по НДФЛ.
Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин согласился с важностью проблемы. Регион на сегодня находится на 14-й строчке в ПФО и на 73-й в России по средней зарплате. Это определяет низкую налогооблагаемую базу и небольшие поступления в бюджет. К 2024 году власти планируют, что зарплата вырастет на 63%, а параллельно регион будет активно работать с целью легализации расходов коммерсантов по начислению заработных плат.