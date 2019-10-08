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Не прошло и года: в Тюмени раскрыли преступление, совершенное 8 марта

8 октября 2019, 03:25
Фото: 1Mi
Тюменцу грозит до пяти лет колонии за кражу мобильного телефона. Преступление было совершено 8 марта.
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Тюмень

В полиции города рассказали, что еще в начале марта к ним обратилась девушка, которая сообщили о краже мобильного телефона, ущерб составил 10 тыс. рублей.

Она рассказала, что праздновала в компании 8 марта. Употребив спиртные напитки она уснула, а проснувшись не обнаружила свой гаджет. Девушка обратилась в полицию, но по горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Как позже выяснилось, мобильный телефон присвоил себе 22-летний безработный молодой человек, который сразу после совершение преступления покинул регион. В настоящее время он задержан, а гаджет возвращен законной владелице.

По словам злоумышленника, телефон от сдал в комиссионный магазин. Молодому человеку за кражу телефона грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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