Не прошло и года: в Тюмени раскрыли преступление, совершенное 8 марта

В полиции города рассказали, что еще в начале марта к ним обратилась девушка, которая сообщили о краже мобильного телефона, ущерб составил 10 тыс. рублей.
Она рассказала, что праздновала в компании 8 марта. Употребив спиртные напитки она уснула, а проснувшись не обнаружила свой гаджет. Девушка обратилась в полицию, но по горячим следам преступление раскрыть не удалось.
Как позже выяснилось, мобильный телефон присвоил себе 22-летний безработный молодой человек, который сразу после совершение преступления покинул регион. В настоящее время он задержан, а гаджет возвращен законной владелице.
По словам злоумышленника, телефон от сдал в комиссионный магазин. Молодому человеку за кражу телефона грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.