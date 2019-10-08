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Администрация Тюмени закупает палатки на случай катастрофы в 2020 году

8 октября 2019, 08:36
Фото: pixabay.com
Администрация Тюмени объявила предварительный отбор на закупку палаток для эвакуируемого населения в случае чрезвычайных ситуаций в 2020 году. Прием заявок продлится до 28 октября.

Заказчик определил несколько характеристик, которыми должны обладать палатки. Так, размер тенты из натурального брезента с плотностью материала свыше 500 гр/м2 должен быть не менее 5 м и не более 6 м, а ширина не менее 10 м и не более 12 м. Кроме этого, края должны быть усилены для дополнительной прочности, а по периметру установлены металлические люверсы диаметром не менее 16 мм и не более 20 мм, расстояние между ними 500-800 мм.

До 28 октября можно подать заявки. В этот же день состоится предварительный отбор.

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