Администрация Тюмени закупает палатки на случай катастрофы в 2020 году

Заказчик определил несколько характеристик, которыми должны обладать палатки. Так, размер тенты из натурального брезента с плотностью материала свыше 500 гр/м2 должен быть не менее 5 м и не более 6 м, а ширина не менее 10 м и не более 12 м. Кроме этого, края должны быть усилены для дополнительной прочности, а по периметру установлены металлические люверсы диаметром не менее 16 мм и не более 20 мм, расстояние между ними 500-800 мм.