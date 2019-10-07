Влоги, лайки и вайны: о чём рассказали блогеры «Поколения М» тюменским фанатам

Арина Данилова: «Если бы не моя семья, я бы ничего не смогла в своей жизни. Если ваши дети хотят проявлять себя в творчестве, поддерживайте их полностью. Будьте уверены, что у них сто процентов все получится вместе с вами! Со всеми проектами, шоу, концертами мне помогала моя мама. Она всегда со мной ездит на гастроли. Папа является частью нашей команды по созданию видеороликов, он придумывает разные идеи. У нас это семейное дело, и если у вас есть возможность заниматься вместе — вперед!».