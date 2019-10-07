Влоги, лайки и вайны: о чём рассказали блогеры «Поколения М» тюменским фанатам

Среди них — известные в молодежной среде блогеры — Влад Красавин, Кирилл Felix, Anriel, Шема, а также вокалисты Арина Данилова, София Федорова, Иван Кургалин и AKMAL.
Корреспондент портала NASHGOROD.RU тоже побывал на встрече, поразился энергии и обаянию юных звезд и готов рассказать вам, что именно они рассказали тюменской публике.
AKMAL: «На самом деле совмещать довольно просто, у меня с этим проблем нет. Учителя понимают, что я занимаюсь своим любимым делом и поддерживают. Даже если я пропускаю какие-то занятия, то прихожу потом и сдаю. Домашние задания делаем в самолетах и поездах, выкручиваемся, как можем».
Арина Данилова: «Вечный закон подлости: когда я пропускаю занятия, я прихожу в первый день после недельного отсутствия — и сразу же контрольная работа. Если я получаю плохие оценки, все равно исправляю. На самом деле — главное не оценки, а знания. Для меня поход в школу — это праздник».
Иван Кургалин: «Я недавно влился в команду и стал меньше времени тратить на учебу, но я стараюсь трудиться и делать все вовремя».
Арина Данилова: «Я экзаменов боюсь сильнее, чем выступлений, потому что они доставляют больше стресса. Меня успокаивает одна мысль, что это лишь маленький этап в моей жизни, когда я готовлюсь и получаю хорошие оценки. А вообще, если захотеть, для всего можно найти свое время».
AKMAL: «Просто создаешь канал на Ютубе, начинаешь создавать контент, записывать видео, выкладывать. Это нужно делать регулярно».
Влад Красавин: «Бывает, что загрузил одно видео, два, три. И просмотры только от твоих родственников. Со мной такое было на начальном этапе. Самое главное — просто выкладывайте контент без всяких остановок, в какой-то момент обязательно выстрелит. И очень круто, что проект „Поколение М“, в рамках которого проходит тур, тоже помогает ребятам продвигать свои работы».
«Поколение М» — это крупнейший в России благотворительный проект, который объединил идею развития детского творчества и помощь тяжелобольным детям. Сайт pokolenie.mts.ru является настоящей творческой мастерской для совершенствования талантов детей во всех областях искусства. Проект придумала компания МТС, ведущий оператор связи в России.
Kirill FeliX: «Я монтирую влоги по-разному. Иногда я могу смонтировать влог за 8 часов и это для меня достаточно быстро, могу несколько дней, а иногда это целый месяц. Бывает такое, что я уже смонтировал влог, много раз пересмотрел, что-то не понравилось, и я не выставляю».
Шема: «У меня такая же ситуация, как у Кирилла. Я много снимаю, и уходит масса времени на монтаж. Если монтирую, выходит от пяти дней до недели, в зависимости от ролика. Это не простая работа, интеллектуальный труд».
ANRIEL: «На самом деле ответить сложно, мне нравятся обе социальные сети. Они хороши по-своему. В TikTok я больше снимаю вайны, а в Likee красивые мелодичные видео».
AKMAL: «Как такового метода нет. Сцена — это живая публика, твои живые эмоции и волнение будет всегда, кем бы ты ни был. Когда выходишь на сцену и начинаешь петь, зал поддерживает, то мандраж пропадает. Поэтому просто нужно выйти на сцену, кайфануть и дать свои эмоции зрителям».
Шема: «Лайфхак. Перед каждым выступлением нужно остаться наедине с собой, сделать глубокий вдох, поднять руку, затем опустить руку и выдохнуть. Это правда работает, попробуйте перед тем, как выйти на сцену».
София Федорова: «Как таковой любимой песни нет, я слушаю музыку по настроению. Люблю Майкла Джексона, последнее время мне нравится Билли Айлиш, Ариана Гранде.
AKMAL: «Люблю слушать таких гениальных людей, как Фредди Меркьюри, Эдит Пиаф».
Арина Данилова: «Если бы не моя семья, я бы ничего не смогла в своей жизни. Если ваши дети хотят проявлять себя в творчестве, поддерживайте их полностью. Будьте уверены, что у них сто процентов все получится вместе с вами! Со всеми проектами, шоу, концертами мне помогала моя мама. Она всегда со мной ездит на гастроли. Папа является частью нашей команды по созданию видеороликов, он придумывает разные идеи. У нас это семейное дело, и если у вас есть возможность заниматься вместе — вперед!».