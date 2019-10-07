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В селе Омутинское из школы эвакуировали 609 человек из-за светильника

7 октября 2019, 12:09
Фото: ВКонтакте
В средней школе №1 в селе Омутинское произошло замыкание в электропроводке. Из-за светильника были эвакуированы 609 человек.
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Тюмень

По информации регионального МЧС, инцидент произошел 7 октября примерно в 11:00. В пищеблоке школы произошло замыкание светильника без возгорания. Учащиеся и персонал были эвакуированы из здания. Пострадавших нет.

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Напомним, что большинство пожаров в Тюменской области происходит из-за неисправностей в электропроводке. В Тюмени 7 октября около 02:22 произошло возгорание на седьмом этаже многоэтажного здания по улице Республики. Через несколько минут пожарные расчеты прибыли на вызов. Из здания были эвакуированы около 20 человек, ещё двое спасены. В тушении здания участвовало 11 единиц спецтехники. По данным спасателей, возгорание произошло на балконе из-за неосторожного обращения с огнём.

#Новости#МЧС#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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