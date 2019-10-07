В селе Омутинское из школы эвакуировали 609 человек из-за светильника

Напомним, что большинство пожаров в Тюменской области происходит из-за неисправностей в электропроводке. В Тюмени 7 октября около 02:22 произошло возгорание на седьмом этаже многоэтажного здания по улице Республики. Через несколько минут пожарные расчеты прибыли на вызов. Из здания были эвакуированы около 20 человек, ещё двое спасены. В тушении здания участвовало 11 единиц спецтехники. По данным спасателей, возгорание произошло на балконе из-за неосторожного обращения с огнём.