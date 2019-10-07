nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителей высотки эвакуировали тюменские пожарные

7 октября 2019, 08:09
Фото: Наш город / 1Mi
По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное курение.
Сюжет
Тюмень

Ночью в областной столице произошло возгорание на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома по улице Республики. В 2.22 в диспетчерскую города поступил звонок о происшествии. Пожарные подразделения прибыли на место спустя восемь минут.

Названа предварительная причина пожара в Тюменской колонии
Узнать подробнее

Им удалось спасти двух человек и эвакуировать 21-го жителя дома. Двум пострадавшим понадобилась помощь медиков. В течение трех часов пожар был потушен. Всего в борьбе с огненной стихией было задействовано 11 единиц техники и 28 человек личного состава.

Предварительно к пожару могло привести неосторожное курение.

#Новости#Общество#Происшествия#Пожары#Тюмень#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25