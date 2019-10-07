Жителей высотки эвакуировали тюменские пожарные

Им удалось спасти двух человек и эвакуировать 21-го жителя дома. Двум пострадавшим понадобилась помощь медиков. В течение трех часов пожар был потушен. Всего в борьбе с огненной стихией было задействовано 11 единиц техники и 28 человек личного состава.