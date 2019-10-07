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Тобольскому пенсионеру грозит до двух лет колонии за ложный донос

7 октября 2019, 12:46
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске будут судить пенсионера по обвинению в ложном доносе.
Сюжет
Тюмень

С сообщением о краже в полицию обратился 68-летний пенсионер. Он рассказал, что ремонтировал автомобиль, как к нему подошел неизвестный и предложил купить электроинструменты. По словам пожилого человека, от покупки он отказался, а затем обнаружил, что у него исчезли 19 тысяч рублей и антирадар.

Полицейские установили и задержали злоумышленника. Как выяснилось, на самом деле пенсионер купил у мужчины электроинструменты, а в придачу отдал антирадар, поскольку у продавца он был в неисправном состоянии.

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Пенсионер свою вину признал и рассказал, что сообщил о краже в полицию, чтобы найти продавца и вернуть свои деньги. В отношении заявителя возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 120 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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