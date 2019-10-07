Тобольскому пенсионеру грозит до двух лет колонии за ложный донос

С сообщением о краже в полицию обратился 68-летний пенсионер. Он рассказал, что ремонтировал автомобиль, как к нему подошел неизвестный и предложил купить электроинструменты. По словам пожилого человека, от покупки он отказался, а затем обнаружил, что у него исчезли 19 тысяч рублей и антирадар.