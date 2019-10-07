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«Плохо стоял на ногах и еле говорил»: в Тюмени задержан пьяный таксист

7 октября 2019, 07:43
Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
Ранее мужчина трижды лишался права управления транспортом за грубые нарушения ПДД.
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Тюмень

Тюменские автоинспекторы задержали 43-летнего водителя автомобиля «Рено Логан» «Яндекс-такси». Наряд ДПС остановил транспортное средство накануне на улице Большевиков. Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, водитель еле говорил и плохо стоял на ногах. Алкотестер показал 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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Как отмечают в ведомстве, мужчина уже трижды был лишен права управления транспортом за грубые нарушения ПДД. Так, в 2010 году он выехал на встречную полосу, в 2012 – управление автомобилем в состоянии опьянения, а в 2014 он скрылся с места ДТП. Проверка будет проведена и в отношении собственника автомобиля на предмет организации проведения медицинского контроля водителей.

Всего за прошедшие выходные от управления транспортом в состоянии опьянения в Тюменской области отстранены 57 водителей.

#Новости#Общество#ДТП#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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