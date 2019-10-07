«Плохо стоял на ногах и еле говорил»: в Тюмени задержан пьяный таксист

Как отмечают в ведомстве, мужчина уже трижды был лишен права управления транспортом за грубые нарушения ПДД. Так, в 2010 году он выехал на встречную полосу, в 2012 – управление автомобилем в состоянии опьянения, а в 2014 он скрылся с места ДТП. Проверка будет проведена и в отношении собственника автомобиля на предмет организации проведения медицинского контроля водителей.