«Плохо стоял на ногах и еле говорил»: в Тюмени задержан пьяный таксист

Тюменские автоинспекторы задержали 43-летнего водителя автомобиля «Рено Логан» «Яндекс-такси». Наряд ДПС остановил транспортное средство накануне на улице Большевиков. Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, водитель еле говорил и плохо стоял на ногах. Алкотестер показал 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Как отмечают в ведомстве, мужчина уже трижды был лишен права управления транспортом за грубые нарушения ПДД. Так, в 2010 году он выехал на встречную полосу, в 2012 – управление автомобилем в состоянии опьянения, а в 2014 он скрылся с места ДТП. Проверка будет проведена и в отношении собственника автомобиля на предмет организации проведения медицинского контроля водителей.
Всего за прошедшие выходные от управления транспортом в состоянии опьянения в Тюменской области отстранены 57 водителей.