Суд лишил прав тюменца, из-за которого в страшном ДТП пострадала девушка

В настоящее время мужчина лишен прав на два года. По мнению судей, водитель Volkswagen Passat нарушил ПДД - не уступил дорогу автомобилю. Инцидент произошел в районе улиц Мельникайте и Дамбовской. Тогда кто-то из автомобилистов даже предположил, что девушка подрезала Volkswagen.