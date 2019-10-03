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Суд лишил прав тюменца, из-за которого в страшном ДТП пострадала девушка

3 октября 2019, 11:36
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени суд вынес приговор автомобилисту, из-за которого 10 июля перевернулся Mercedes. Установлено, что авария произошла из-за опасного манёвра.
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Тюмень

В настоящее время мужчина лишен прав на два года. По мнению судей, водитель Volkswagen Passat нарушил ПДД - не уступил дорогу автомобилю. Инцидент произошел в районе улиц Мельникайте и Дамбовской. Тогда кто-то из автомобилистов даже предположил, что девушка подрезала Volkswagen.

В результате ДТП владелица Mercedes была госпитализирована в больницу. Очевидцы аварии остановили бригаду скорой помощи, женщину доставили в ОКБ № 2. Её прооперировали.

В Тюмени произошло ДТП. Виновник скрылся с места аварии, но позже вернулся
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В конце сентября в областной столице перевернулся Daewoo Matiz. По словам очевидцев ДТП, водитель Nissan Cefiro задел автомобиль при перестроении. Виновник аварии уехал с места ДТП, но потом решил вернуться пешком. Водитель отказался от медосмотра.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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