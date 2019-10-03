Суд лишил прав тюменца, из-за которого в страшном ДТП пострадала девушка

В настоящее время мужчина лишен прав на два года. По мнению судей, водитель Volkswagen Passat нарушил ПДД - не уступил дорогу автомобилю. Инцидент произошел в районе улиц Мельникайте и Дамбовской. Тогда кто-то из автомобилистов даже предположил, что девушка подрезала Volkswagen.
В результате ДТП владелица Mercedes была госпитализирована в больницу. Очевидцы аварии остановили бригаду скорой помощи, женщину доставили в ОКБ № 2. Её прооперировали.
В конце сентября в областной столице перевернулся Daewoo Matiz. По словам очевидцев ДТП, водитель Nissan Cefiro задел автомобиль при перестроении. Виновник аварии уехал с места ДТП, но потом решил вернуться пешком. Водитель отказался от медосмотра.