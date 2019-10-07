Переселение из аварийного жилья в Тюменской области выполняется досрочно

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ в Уфе выделил несколько субъектов, которые на 100% справились с работой по расселению из непригодного для проживания жилья. Всего 15 регионов, среди которых Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ в текущем году сумели досрочно закрыть программу.
На 1 октября 2019 года в Тюменской области расселено 13,1 тыс. квадратных метров аварийного фонда (284 жилых помещения, 766 человек), что в четыре раза выше установленного проектом показателя в 2,79 тыс.кв.м. Кроме того, до конца года готовится расселение еще около тысячи человек.
«Национальный проект «Жилье и городская среда» ставит перед нами амбициозную задачу: объём ввода жилья должен вырасти к 2024 году в полтора раза. На протяжении шести лет в Тюменской области вводится порядка 1,4 млн квадратных метров жилья. Нам нужно в этом объеме жильё не только построить – оно должно быть качественным и востребованным. Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в этом направлении у нас уже накоплен серьёзный опыт, и в последние годы Тюменская область выполняла программу с опережением срока, будем стараться и дальше так работать», – подчеркнул губернатор Александр Моор.
Опередить установленные показатели по расселению ветхого жилья позволило выполнение соответствующих работ с опережением графиков в период с 2013 по 2017 годы. В результате программа закрыта на 8 месяце раньше намеченного срока.