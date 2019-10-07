Переселение из аварийного жилья в Тюменской области выполняется досрочно

«Национальный проект «Жилье и городская среда» ставит перед нами амбициозную задачу: объём ввода жилья должен вырасти к 2024 году в полтора раза. На протяжении шести лет в Тюменской области вводится порядка 1,4 млн квадратных метров жилья. Нам нужно в этом объеме жильё не только построить – оно должно быть качественным и востребованным. Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в этом направлении у нас уже накоплен серьёзный опыт, и в последние годы Тюменская область выполняла программу с опережением срока, будем стараться и дальше так работать», – подчеркнул губернатор Александр Моор.