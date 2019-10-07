Арбитраж продлил конкурсное производство на «Мостострой-12». Фирма банкрот с 2017

«Мостострой-12» принадлежала к бизнес-империи Забарского. Ранее были признаны банкротами «Тюменстальмост», «Строительное управление-1» и СП «Фоника». Все эти фирмы принадлежали бизнесмену. В 2016 «Корпорация Развития» проиграла «Мостострою-12» суд о выплате порядка 2 млрд рублей, но в 2019 году дело поступило на новое рассмотрение. Эксперты отмечают, что в 2013 году у Забарского появились первые серьёзные проблемы. «Мостострой-12» отстранили от строительства моста через реку Надым.