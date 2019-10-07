АКРА присвоило ВСК кредитный рейтинг АA(RU), прогноз «Стабильный»

Сильный бизнес-профиль Компании определен прочными рыночными позициями и сильными операционными показателями. По данным за 2018 год рыночная доля САО «ВСК» превысила 6%. Наиболее сильные позиции Компания занимает в сегменте автокаско (входит в топ-3, владея 12%-ной долей рынка). В сегментах ДМС, страхования имущества юридических лиц, ОСАГО и прочих видов страхования САО «ВСК» входит в топ-10 компаний на российском страховом рынке. Также ВСК обладает широкой географией портфеля физических лиц и высокой диверсификацией клиентской базы и каналов продаж. АКРА обращает внимание на способность Компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц.