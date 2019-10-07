15-летняя тюменка взяла машину родителей и повредила три автомобиля

По данным ГИБДД, родители нарушительницы в этот момент были в отъезде. Девушка каталась по Тюмени и устроила аварию с двумя автомобилями на Пермякова. В результате инцидента пострадали женщина и её маленький ребенок. Сотрудники полиции отмечают, что прав у нарушительницы нет.
В 12:45 девушка нарушила правила проезда перекрестка, что привело к столкновению с Infiniti и Tianye Admiral. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
В конце сентября в Тюмени около ТЦ «Лента» задержали двух несовершеннолетних водителей. Инспекторы выяснили, что молодые люди хотели провести гонки и пресекли действия нарушителей. На место инцидента прибыли родители одного из задержанных молодых людей.