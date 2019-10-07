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15-летняя тюменка взяла машину родителей и повредила три автомобиля

7 октября 2019, 11:33
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюмени произошло ДТП с тремя иномарками. 5 октября 15-летняя жительница областной столицы без спроса взяла покататься автомобиль Honda.
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Тюмень

По данным ГИБДД, родители нарушительницы в этот момент были в отъезде. Девушка каталась по Тюмени и устроила аварию с двумя автомобилями на Пермякова. В результате инцидента пострадали женщина и её маленький ребенок. Сотрудники полиции отмечают, что прав у нарушительницы нет.

В 12:45 девушка нарушила правила проезда перекрестка, что привело к столкновению с Infiniti и Tianye Admiral. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

В конце сентября в Тюмени около ТЦ «Лента» задержали двух несовершеннолетних водителей. Инспекторы выяснили, что молодые люди хотели провести гонки и пресекли действия нарушителей. На место инцидента прибыли родители одного из задержанных молодых людей.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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