15-летняя тюменка взяла машину родителей и повредила три автомобиля

По данным ГИБДД, родители нарушительницы в этот момент были в отъезде. Девушка каталась по Тюмени и устроила аварию с двумя автомобилями на Пермякова. В результате инцидента пострадали женщина и её маленький ребенок. Сотрудники полиции отмечают, что прав у нарушительницы нет.