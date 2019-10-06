Тюменцы разделились: некоторые за строительство развязки, другие против

Присутствующие на нем люди высказались за возобновление строительства развязки, при этом ранее жители поселка Патрушево выступали против этого, теперь они еще и против застройки всего микрорайона многоэтажками.
Те, кто за возобновление строительства развязки в районе Червишеского тракта заявляют, что дорога им необходима, так как район активно застраивается. В настоящее время там проживает около 50 тыс. жителей, в ближайшее время введут в эксплуатацию еще 10 домов.
Также местные жители не настаивают на том, чтобы развязка была на первоначальном месте и заявляют, что они устали стоять в пробках, так как выездов из нового района всего два, а количество проживающих там людей постоянно растет.