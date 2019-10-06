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Тюменцы разделились: некоторые за строительство развязки, другие против

6 октября 2019, 04:24
Фото: 1Mi
В Главном управлении строительства Тюменской области состоялось заседание, посвященное строительству развязки в районе Червишеского тракта.
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Тюмень

Присутствующие на нем люди высказались за возобновление строительства развязки, при этом ранее жители поселка Патрушево выступали против этого, теперь они еще и против застройки всего микрорайона многоэтажками.

Те, кто за возобновление строительства развязки в районе Червишеского тракта заявляют, что дорога им необходима, так как район активно застраивается. В настоящее время там проживает около 50 тыс. жителей, в ближайшее время введут в эксплуатацию еще 10 домов.

Также местные жители не настаивают на том, чтобы развязка была на первоначальном месте и заявляют, что они устали стоять в пробках, так как выездов из нового района всего два, а количество проживающих там людей постоянно растет.

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#Новости#Транспортная развязка#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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