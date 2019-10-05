В Тюмени пять дней подряд будет солнечная погода и до + 16 градусов

С 10 по 13 октября синоптики прогнозируют дожди и до 3 мм осадков. Между тем южный ветер сохраниться, однако температура воздуха понизится до + 10 градусов в дневное время суток. В пятницу скорость ветра достигнет 13 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба. В конце недели в Тюмени будет облачно с прояснениями.