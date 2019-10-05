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В Тюмени пять дней подряд будет солнечная погода и до + 16 градусов

5 октября 2019, 09:09
Фото: ЧС Тюмень
В ближайшую неделю в Тюмень придут дожди, а температура воздуха будет постепенно снижаться. Серьёзных осадков не ожидается.
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Тюмень

С 5 до 6 октября в областной столице будет солнечно и до + 16 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что южный ветер принесёт в Тюмень тепло и понизит влажность до 59%.

С понедельника по среду в городе не ожидается осадков. Средняя температура воздуха днём составит + 15 градусов. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, влажность около 70%.

С 10 по 13 октября синоптики прогнозируют дожди и до 3 мм осадков. Между тем южный ветер сохраниться, однако температура воздуха понизится до + 10 градусов в дневное время суток. В пятницу скорость ветра достигнет 13 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба. В конце недели в Тюмени будет облачно с прояснениями.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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