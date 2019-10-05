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Электрик магазина «Строительный двор» погиб при замене оборудования

5 октября 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
В магазине «Строительный двор» погиб тюменец. Мужчина включил рубильник своим телом и его ударило током.
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Тюмень

Отмечается, что он был сотрудником строительного магазина. 30 августа он должен был заменить старые трансформаторы в электрощитовой. Он проверил напряжение и индикатор направления, но во время третьего трансформатора электрик включил рубильник. В результате несчастного случая он получил серьезную травму.

Между тем в Государственной инспекции труда заявили, что сотрудник был допущен к работе без прохождения в установленном порядке медосмотра. Данный несчастный случай был квалифицирован как связанный с производством. Решается вопрос о привлечении организации к ответственности.

На заводе ПАО «Тюменские моторостроители» в феврале 2019 года рабочий получил легкую травму ноги, но потом умер от сердечной недостаточности.

#Новости#Погибшие#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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