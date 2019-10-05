Электрик магазина «Строительный двор» погиб при замене оборудования

Отмечается, что он был сотрудником строительного магазина. 30 августа он должен был заменить старые трансформаторы в электрощитовой. Он проверил напряжение и индикатор направления, но во время третьего трансформатора электрик включил рубильник. В результате несчастного случая он получил серьезную травму.