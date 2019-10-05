Электрик магазина «Строительный двор» погиб при замене оборудования

Отмечается, что он был сотрудником строительного магазина. 30 августа он должен был заменить старые трансформаторы в электрощитовой. Он проверил напряжение и индикатор направления, но во время третьего трансформатора электрик включил рубильник. В результате несчастного случая он получил серьезную травму.
Между тем в Государственной инспекции труда заявили, что сотрудник был допущен к работе без прохождения в установленном порядке медосмотра. Данный несчастный случай был квалифицирован как связанный с производством. Решается вопрос о привлечении организации к ответственности.
На заводе ПАО «Тюменские моторостроители» в феврале 2019 года рабочий получил легкую травму ноги, но потом умер от сердечной недостаточности.