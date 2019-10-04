Врачам придется ждать два года до введения стимулирующих выплат

Медики жалуются на переработки и низкие зарплаты. Только в Тюменской области в службе занятости имеется около тысячи вакансий в лечебных учреждениях. В эти дни о готовности уволиться заявляют специалисты онкоцентра центра имени Блохина. По словам медиков из Нижнего Тагила, они могут зарабатывать больше в «Пятёрочке». Помимо выплат врачи отмечают кадровый голод и недобор персонала.
По словам Скворцовой, для врачей нужно выработать типовые нормы труда на одну ставку. До этого времени переход на новую систему выплат невозможен.
До конца неизвестны возможные расходы на стимулирующие выплаты. Первые расчеты будут произведены в 2020 году, сообщают Новые известия.