Врачам придется ждать два года до введения стимулирующих выплат

Медики жалуются на переработки и низкие зарплаты. Только в Тюменской области в службе занятости имеется около тысячи вакансий в лечебных учреждениях. В эти дни о готовности уволиться заявляют специалисты онкоцентра центра имени Блохина. По словам медиков из Нижнего Тагила, они могут зарабатывать больше в «Пятёрочке». Помимо выплат врачи отмечают кадровый голод и недобор персонала.