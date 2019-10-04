nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Врачам придется ждать два года до введения стимулирующих выплат

4 октября 2019, 03:00
Фото: 1Mi
По данным министерства здравоохранения, переход на новую систему оплаты труда потребует два года. Летом в стране стали всё чаще звучать заявления о готовности врачей к массовым увольнениям и «итальянским забастовкам».

Медики жалуются на переработки и низкие зарплаты. Только в Тюменской области в службе занятости имеется около тысячи вакансий в лечебных учреждениях. В эти дни о готовности уволиться заявляют специалисты онкоцентра центра имени Блохина. По словам медиков из Нижнего Тагила, они могут зарабатывать больше в «Пятёрочке». Помимо выплат врачи отмечают кадровый голод и недобор персонала.

По словам Скворцовой, для врачей нужно выработать типовые нормы труда на одну ставку. До этого времени переход на новую систему выплат невозможен.

В Тюменской области не хватает врачей
Узнать подробнее

До конца неизвестны возможные расходы на стимулирующие выплаты. Первые расчеты будут произведены в 2020 году, сообщают Новые известия.

#Новости#Врачи#Зарплаты#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25