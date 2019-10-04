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Владелица «Миромеда» заложила в банке роскошное купе

4 октября 2019, 08:51
Фото: Pixabay
В «Совкомбанке» оказался в залоге BMW Татьяны Бояринцевой.
Сюжет
Тюмень

Одна из богатейших женщин Тюмени, владелица и директор медицинского центра «Миромед» заложила в «Совкомбанке» автомобиль BMW. Об этом говорится в данных Единой информационной системы нотариата. Купе шестой серии было произведено в Польше в 2013 году. Имеет бензиновый двигатель объемом 4,4 литра мощностью 449 лошадиных сил. Автомобиль темно-синего цвета с автоматической коробкой передач оценивается в 2,7 млн рублей.

Это не единственное транспортное средство, которое находится у Бояринцевой в залоге у «Совкомбанка». В 2018 году хозяйка «Миромеда» заложила свой Porsche Cayenne 2016 года выпуска. По данным бухгалтерской отчетности за 2017 год, убытки медицинского центра составили более 11 млн рублей.

В рейтинге богатейших людей Тюмени по версии «Нашего города» Татьяна Бояринцева заняла 20 место с общей суммой активов 447,5 млн рублей.

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