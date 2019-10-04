Владелица «Миромеда» заложила в банке роскошное купе

Одна из богатейших женщин Тюмени, владелица и директор медицинского центра «Миромед» заложила в «Совкомбанке» автомобиль BMW. Об этом говорится в данных Единой информационной системы нотариата. Купе шестой серии было произведено в Польше в 2013 году. Имеет бензиновый двигатель объемом 4,4 литра мощностью 449 лошадиных сил. Автомобиль темно-синего цвета с автоматической коробкой передач оценивается в 2,7 млн рублей.