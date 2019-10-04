В Тюменской области бывший сожитель похитил и изнасиловал девушку

Инцидент произошел 23 сентября. Мужчина встретил бывшую около одного из ТЦ области. Он ударил её по лицу, запер в машине и вывез за город. В ходе словесной перепалки злоумышленник угрожал девушке ножом и вилкой. Под утро нападавший уснул и она смогла связаться с сотрудниками МВД. В ходе розыскных мероприятий его удалось задержать, злоумышленник находится в СИЗО. Следователи СКР уточняют все детали произошедшего.