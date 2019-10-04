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В Тюменской области бывший сожитель похитил и изнасиловал девушку

4 октября 2019, 11:01
Фото: pixabay.com
Следователи СКР обвиняют 27-летнего жителя Тюменской области в похищении и изнасиловании бывшей девушки. Он заставил её сесть в машину и увез за город.

Инцидент произошел 23 сентября. Мужчина встретил бывшую около одного из ТЦ области. Он ударил её по лицу, запер в машине и вывез за город. В ходе словесной перепалки злоумышленник угрожал девушке ножом и вилкой. Под утро нападавший уснул и она смогла связаться с сотрудниками МВД. В ходе розыскных мероприятий его удалось задержать, злоумышленник находится в СИЗО. Следователи СКР уточняют все детали произошедшего.

Следователи СКР: 30-летний тюменец похитил бывшую и ударил ногой участкового
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В сентябре 2019 года в областной столице произошло похожее преступление. Бывший сожитель силой затащил женщину в автомобиль. Ему пытался помешать участковый, но нападавший был физически сильнее. Через несколько часов пострадавшую удалось освободить.

#Новости#СКР#Похищение#Александр Мязин#Происшествия
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