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Тюменцев предупреждают о новом способе телефонного мошенничества

4 октября 2019, 05:33
Фото: 1Mi
Мошенники в Тюмени начали обманывать даже тех, кто ищет работу и остро нуждается в деньгах.
Сюжет
Тюмень

Последний из таких случаев произошел с 39-летним жителем города Тюмени. По его словам, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы занятости и предложил заработать на продаже ценных бумаг. При этом звонивший не поинтересовался у потерпевшего, есть ли у него опыт работы в этой сфере.

Введя тюменца в заблуждение злоумышленник завладел реквизитами его банковской карты, с которой позже пропало порядка 145 тыс. рублей. Потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Злоумышленнику, если его найдут, грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать данные карты и свои личные данные неизвестным.

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