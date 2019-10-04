Тюменцев предупреждают о новом способе телефонного мошенничества

Последний из таких случаев произошел с 39-летним жителем города Тюмени. По его словам, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы занятости и предложил заработать на продаже ценных бумаг. При этом звонивший не поинтересовался у потерпевшего, есть ли у него опыт работы в этой сфере.
Введя тюменца в заблуждение злоумышленник завладел реквизитами его банковской карты, с которой позже пропало порядка 145 тыс. рублей. Потерпевший обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Злоумышленнику, если его найдут, грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать данные карты и свои личные данные неизвестным.