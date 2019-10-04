Тюменцев предупреждают о новом способе телефонного мошенничества

Последний из таких случаев произошел с 39-летним жителем города Тюмени. По его словам, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы занятости и предложил заработать на продаже ценных бумаг. При этом звонивший не поинтересовался у потерпевшего, есть ли у него опыт работы в этой сфере.