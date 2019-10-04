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Подсудимый вскрыл себе вены на заседании суда в Тюмени

4 октября 2019, 11:54
Фото: 1Mi
На судебном заседании в Калининском райсуде подсудимый вскрыл себе вены. Инцидент произошел днем 4 октября.
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Тюмень

Известно, что тюменская бригада скорой помощи утром получила подобный вызов, но через несколько минут был оформлен отказ. В городской полиции отметили, что в данной ситуации оперативно отреагировал конвой. Попытка злоумышленника была пресечена, в этот момент он находился в изоляторе. По словам очевидцев, мужчине было на вид около 40 лет.

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По данным СМИ, он воспользовался скрепкой, когда получил на руки документы после приговора. Подобные действия практикуются у заключенных, которые пытаются привлечь внимание. Не редко в этих же целях используются массовые голодовки. Подобные акции проводили заключенные в тюрьмах ХМАО. В данной ситуации жизни злоумышленника ничего не угрожало.

#Новости#Суды#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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