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За два года в Тюменской области покинули пост главы ФСБ, СКР, МВД и прокуратуры

2 октября 2019, 12:56
Фото: 1Mi
В Тюменской области за последние два года сменились главы ФСБ, СКР, прокуратуры и МВД. Эксперты полагают, что это связанно с Юрием Алтыновым.
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Тюмень

По мнению политолога Александра Безделова, последние скандалы в силовых структурах Тюменской области могут быть следствием серьезных конфликтов между региональным МВД и ФСБ. Это связанно с делом «банды ФСБ».

Недавно в регионе назначили нового прокурора, но аналитики считают, что смена руководства не приведет к трениям между силовиками. Уход Михаила Богинского с поста главы тюменского СКР прошел без скандалов и сложных ситуаций в ведомстве, сообщает 72.ru.

20 сентября УСБ МВД потвердело нарушения ПДД на ведомственном автомобиле УМВД Тюменской области. К ответственности привлекли водителя А.А. Горшкова. Уже 27 сентября Алтынов подал в отставку, а 1 октября в регионе сменился прокурор.

#Новости#Прокуратура#СКР#МВД#ФСБ#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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