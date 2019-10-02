За два года в Тюменской области покинули пост главы ФСБ, СКР, МВД и прокуратуры

Недавно в регионе назначили нового прокурора, но аналитики считают, что смена руководства не приведет к трениям между силовиками. Уход Михаила Богинского с поста главы тюменского СКР прошел без скандалов и сложных ситуаций в ведомстве, сообщает 72.ru.