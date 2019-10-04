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Фонд социального страхования рассказал, как обезопасить деньги от мошенников

4 октября 2019, 09:35
Фото: pxhere.com
Уловки телефонных мошенников за последние годы стали разнообразнее и изощреннее. Эксперты говорят, что выросло количество мошенников и число незаконных способов отъема денег у частных лиц.

Часто мошенники пытаются выдать себя за работников Фонда социального страхования Российской Федерации. Могут прикрываться вымышленной организацией, используя похожее по звучанию наименование, сообщает vostokmedia.com. Например, говорить не «фонд», а «служба». Или не «социального», а «гражданского». Следует помнить, что официально с государственными органами эти субъекты не связаны, но им нужно выманить у вас деньги любым путем.

Для осуществления преступной идеи они используют разные приемы. Могут называть свои ФИО и название придуманной должности, задавать не относящиеся к делу вопросы, слать смс-сообщения от имени вымышленной конторы или предлагать отправить вам на карточку денежный перевод. Настоящие сотрудники ФСС такого делать никогда не будут.

Для безопасности денежных средств и в качестве профилактической борьбы со злоумышленниками стоит априори подозревать обман в звонках с неизвестных номеров и следовать четырем простым правилам.

  1. Правильное наименование организации – Фонд социального страхования Российской Федерации, сокращенно ФСС РФ или ФСС России. Наименования отделений фонда формируются по единой структуре. Например для Москвы название будет звучать как Государственное учреждение – Московское региональное отделение ФСС РФ. Все прочие варианты не имеют отношения к Фонду и являются поводом для настороженности.
  2. Адрес Фонда в сети интернет образован той же самой аббревиатурой латинскими буквами — http://fss.ru. Заметьте, что в случае, когда перед таким названием размещена цифра, это говорит о региональной привязке страницы и не является мошенничеством. Например, адрес https://r01.fss.ru принадлежит отделению фонда в Республике Адыгея. Все официальные веб-адреса региональных страниц доступны на официальном сайте http://fss.ru в окошке «Региональные отделения».
  3. Почтовые ящики Фонда именуются по единому принципу, где фамилия сотрудника следует перед знаком «собачка» и последующим названием сайта. Например: d.bondarev(собачка)fss(точка)ru – это почта сотрудника центрального офиса ФСС в Москве; p.gagarina(собачка)ro02(точка)fss(точка)ru – почта принадлежит сотруднице регионального офиса. Не стоит отвечать, если у вас на почте оказалось входящее отправление с другим адресом. Кто-то представляется сотрудником Фонда и пишет с адреса вроде faq(собачка)njyufp(точка)hotmale(точка)ru? С большой долей вероятности, это мошенники. Если ответить на их письмо, ваши данные могут быть использованы, чтобы присвоить ваши деньги.
  4. Федеральные номера телефонов вроде 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ не предназначены для звонков вам — это номера «горячих линий», которые служат только для приема звонков. Смс-сообщения с таких номеров тоже не рассылают. Если вам звонят с номера 8 (800), вероятно, это злоумышленники.

Не стоит передавать по телефону свои личные данные или отправлять их в смс или электронных письмах. Ни один сотрудник Фонда социального страхования не будет выяснять у вас по телефону номера банковских карт, паспортные данные или полное имя. Это мошенники!

Чтобы быть уверенным в принадлежности телефонного номера Фонду, можно посмотреть номера «горячих линий» ФСС на официальном сайте.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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