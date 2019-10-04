Фонд социального страхования рассказал, как обезопасить деньги от мошенников

Правильное наименование организации – Фонд социального страхования Российской Федерации, сокращенно ФСС РФ или ФСС России. Наименования отделений фонда формируются по единой структуре. Например для Москвы название будет звучать как Государственное учреждение – Московское региональное отделение ФСС РФ. Все прочие варианты не имеют отношения к Фонду и являются поводом для настороженности.

Адрес Фонда в сети интернет образован той же самой аббревиатурой латинскими буквами — http://fss.ru. Заметьте, что в случае, когда перед таким названием размещена цифра, это говорит о региональной привязке страницы и не является мошенничеством. Например, адрес

https://r01.fss.ru

принадлежит отделению фонда в Республике Адыгея. Все официальные веб-адреса региональных страниц доступны на официальном сайте http://fss.ru в окошке «Региональные отделения».