Фонд социального страхования рассказал, как обезопасить деньги от мошенников

Часто мошенники пытаются выдать себя за работников Фонда социального страхования Российской Федерации. Могут прикрываться вымышленной организацией, используя похожее по звучанию наименование, сообщает vostokmedia.com. Например, говорить не «фонд», а «служба». Или не «социального», а «гражданского». Следует помнить, что официально с государственными органами эти субъекты не связаны, но им нужно выманить у вас деньги любым путем.
Для осуществления преступной идеи они используют разные приемы. Могут называть свои ФИО и название придуманной должности, задавать не относящиеся к делу вопросы, слать смс-сообщения от имени вымышленной конторы или предлагать отправить вам на карточку денежный перевод. Настоящие сотрудники ФСС такого делать никогда не будут.
Для безопасности денежных средств и в качестве профилактической борьбы со злоумышленниками стоит априори подозревать обман в звонках с неизвестных номеров и следовать четырем простым правилам.
Не стоит передавать по телефону свои личные данные или отправлять их в смс или электронных письмах. Ни один сотрудник Фонда социального страхования не будет выяснять у вас по телефону номера банковских карт, паспортные данные или полное имя. Это мошенники!
Чтобы быть уверенным в принадлежности телефонного номера Фонду, можно посмотреть номера «горячих линий» ФСС на официальном сайте.