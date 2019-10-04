Долги АНПЗ ударили по поручителям-железнодорожникам

В определении суда говорится, что ООО «Нефтегазовый концерн «Альфа» выступал поручителем по кредитам, которые «Московский кредитный банк» выдал дочернему предприятию Антипинского нефтеперерабатывающего завода ООО «АНПЗ-Продукт» в 2016 году. Сумма выданного кредита составила 70 млн долларов. По состоянию на февраль 2019 года заемщик оказался должен 73,4 млн долларов. Судья определил, что долг «Альфы» перед банком составляет 2,6 млрд рублей.