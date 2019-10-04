Долги АНПЗ ударили по поручителям-железнодорожникам

«Московский кредитный банк» добился в суде введения процедуры наблюдения в ООО «Нефтегазовый концерн «Альфа». Определение арбитражного суда Тюменской области вынесено 1 октября. Претензии истца признаны обоснованными.
Временным управляющим в «Альфе» назначена Екатерина Сопко, также получившая право на выплату вознаграждения за счет имущества должника. Само дело о банкротстве предприятия будет рассмотрено на заседании 20 января.
В определении суда говорится, что ООО «Нефтегазовый концерн «Альфа» выступал поручителем по кредитам, которые «Московский кредитный банк» выдал дочернему предприятию Антипинского нефтеперерабатывающего завода ООО «АНПЗ-Продукт» в 2016 году. Сумма выданного кредита составила 70 млн долларов. По состоянию на февраль 2019 года заемщик оказался должен 73,4 млн долларов. Судья определил, что долг «Альфы» перед банком составляет 2,6 млрд рублей.
На официальном сайте Антипинского НПЗ говорится, что ООО «Нефтегазовый концерн «Альфа» с 2011 года управляет железнодорожной инфраструктурой и локомотивами предприятия.
Как ранее сообщал «Наш город», «Московский кредитный банк» также судится с «АНПЗ-Продукт» за 4,5 млрд рублей. Также в судах АНПЗ требует со своей «дочки» более 30 млн рублей в рамках экономических споров.