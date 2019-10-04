Бородина раскритиковала Грудинина за попытку лишить инвалидности экс-супругу

Бородина подчеркнула, что от подобных новостей у нее «волосы встают дыбом».
Как сообщает издание «Новые известия», Павел Грудинин подал в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского (МОНИКИ) требование аннулировать инвалидность второй группы его жены Ирины Грудининой.
Председатель профсоюза работников здравоохранения Михаил Кузьменко был возмущён такой информацией. По его словам, Грудинин ставит под сомнение квалификацию специалистов МОНИКИ. Кузьменко полагает, что Грудинин преследует собственные корыстные цели, так как обычно в клинику обращаются для получения инвалидности, а не наоборот.
МОНИКИ ежегодно проходит аттестацию и подтверждает свой статус. Врачи постоянно обучаются и также проходят аттестацию. На базу МОНИКИ проводится повышение квалификации, а также работаю 24 кафедры ординатуры для 15 специальностей.
Стоит напомнить, что скандал вокруг развода Грудининых разразился после того, как Видновский суд Подмосковья вынес постановление о делении имущества в пользу Ирины Грудининой. Женщина получила ⅔ всего. Сюда также вошли акции ЗАО «Совхоз имени Ленина». Решение основывалось на инвалидности Грудининой. В результате Павел Грудинин решил опротестовать диагноз бывшей супруги. Тем не менее, его иск на приняли.