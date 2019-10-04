Бородина раскритиковала Грудинина за попытку лишить инвалидности экс-супругу

Стоит напомнить, что скандал вокруг развода Грудининых разразился после того, как Видновский суд Подмосковья вынес постановление о делении имущества в пользу Ирины Грудининой. Женщина получила ⅔ всего. Сюда также вошли акции ЗАО «Совхоз имени Ленина». Решение основывалось на инвалидности Грудининой. В результате Павел Грудинин решил опротестовать диагноз бывшей супруги. Тем не менее, его иск на приняли.