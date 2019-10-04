Антипинский НПЗ подал иск в арбитражный суд на фирму бывшего гендиректора

Отмечается, что ООО «Нео-Ком» могла нарушить обязательства по договорам продажи недвижимости. Основным владельцем фирмы является Геннадий Лисовиченко.
По информации телеграмм-канала «Повестка», выручка компании постепенно сокращается. В 2018 году она составила 48 млн рублей. При этом до 93 млн рублей увеличились доходы другой его фирмы ООО «Завод Полипак».
В 2019 году Геннадия Лисовиченко объявили в международный розыск. Представители СКР отмечают, что в 2017 году он организовал продажу железнодорожного пути наливной станции нефтепродуктов за 20 млн, на 18 млн рублей ниже реальной стоимости. Более того, следователи подозревают его в хищении 470 млн рублей у нефтеперерабатывающего завода.