nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Антипинский НПЗ подал иск в арбитражный суд на фирму бывшего гендиректора

4 октября 2019, 14:37
Фото: 1Mi
Антипинский НПЗ требует с Геннадия Лисовиченко 20 млн рублей. Иск подан в Арбитражный суд Тюменской области 3 октября.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что ООО «Нео-Ком» могла нарушить обязательства по договорам продажи недвижимости. Основным владельцем фирмы является Геннадий Лисовиченко.

По информации телеграмм-канала «Повестка», выручка компании постепенно сокращается. В 2018 году она составила 48 млн рублей. При этом до 93 млн рублей увеличились доходы другой его фирмы ООО «Завод Полипак».

Многомиллионный иск Антипинскому НПЗ и Сбербанку предъявила швейцарская компания
Узнать подробнее

В 2019 году Геннадия Лисовиченко объявили в международный розыск. Представители СКР отмечают, что в 2017 году он организовал продажу железнодорожного пути наливной станции нефтепродуктов за 20 млн, на 18 млн рублей ниже реальной стоимости. Более того, следователи подозревают его в хищении 470 млн рублей у нефтеперерабатывающего завода.

#Новости#Суды#Антипинский НПЗ#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25